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09.07.18 / 18:57 Новости / Петербург и Ленобласть

«Потенциально опасные» кровли в Приморском районе отремонтируют до конца 2019 года

В этом году работы завершат по 43 адресам

Потенциально опасные по образованию наледи в зимний период кровли на территории Приморского района Петербурга отремонтируют до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Речь идет о 136 объектах. В пресс-службе добавили, что до конца этого года работы планируется завершить по 43 адресам. При этом в первоочередной план вошли дома на Ланском шоссе, набережной Черной речки, на улицах Школьная, Савушкина, Омская и Новосибирская.

Весной сообщалось, что для борьбы с наледью кровли будут ремонтировать по технологии «холодный чердак». В частности, технология включает теплоизоляцию чердачных перекрытий и восстановление прикарнизных продухов. Предполагается, что это позволит выиграть время на уборку крыш при обильных снегопадах.

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