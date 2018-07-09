«Потенциально опасные» кровли в Приморском районе отремонтируют до конца 2019 года В этом году работы завершат по 43 адресам

Потенциально опасные по образованию наледи в зимний период кровли на территории Приморского района Петербурга отремонтируют до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Речь идет о 136 объектах. В пресс-службе добавили, что до конца этого года работы планируется завершить по 43 адресам. При этом в первоочередной план вошли дома на Ланском шоссе, набережной Черной речки, на улицах Школьная, Савушкина, Омская и Новосибирская.

Весной сообщалось, что для борьбы с наледью кровли будут ремонтировать по технологии «холодный чердак». В частности, технология включает теплоизоляцию чердачных перекрытий и восстановление прикарнизных продухов. Предполагается, что это позволит выиграть время на уборку крыш при обильных снегопадах.