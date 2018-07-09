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09.07.18 / 20:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Положительное сальдо торгового баланса с января по май выросло до $81,4 млрд

Почти на 43%

Фото АБН

Положительное сальдо внешнеторгового баланса в период с января по май 2018 года выросло до $81,4 млрд. Об этом в понедельник сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Внешнеторговый оборот в этот период составил $273 млрд. Год к году рост составил 23,3%. Что касается положительного сальдо, то оно выросло на $24,3 млрд, или почти на 43% в годовом выражении.

Крупнейшим экономическим партнером страны остался ЕС. Торговым партнером – Китай, товарооборот с которым вырос год к году на 31%.

Ранее в ЦБ сообщили, что международные резервы России по данным на 29 июня составляют $455,5 млрд. Сокращение запасов за неделю перед 29 июня составило 0,2% или $0,8 млрд.

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