В Петербурге осудили причастных к «делу Кашина» похитителей И приговорили к шести-семи годам колонии строгого режима

Городской суд Петербурга вынес приговор восьми фигурантам, проходящим по делу о похищении управляющего компании «Заслон» Александра Горбунова. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд признал их виновными по статье «похищение человека» и приговорил к шести-семи годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск на 1,09 млн рублей в пользу потерпевшего Говорунова.

Напомним, похищение управляющего компании «Заслон» Александра Горбунова произошло в 2014 году. Группу преступников задержали через год. Расследование о похищении Говорунова пересеклось с делом о нападении 2010 году на журналиста Олега Кашина. Дело о нападении не закрыто до сих пор. Сам Кашин заявлял, что исполнители связаны с компанией «Заслон».