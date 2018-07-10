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10.07.18 / 22:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Китайская компания предложила выкупить долю России в проекте завода ядерного топлива на Украине

И полностью финансировать проект

Китайская компания предложила China Nuclear Energy Industry Corporation выкупить долю России в проекте завода ядерного топлива на Украине. Об этом украинское министерство энергетики и угольной промышленности сообщило во вторник.

Организация из Китая направила предложение о трехсторонних переговорах в украинское ведомство. Россия выступает инвестором проекта через компанию ОАО «ТВЭЛ», которая входит в «Ростатом». Украинское министерство отметило, что китайская компания выкупит всю долю «ТВЭЛ» и обеспечит полное финансирование проекта.

Отметим, Россия и Украина создали совместное предприятие по производству ядерного топлива в 2010 году. От Украины в проекте участвует ГК «Ядерное топливо», которой принадлежит 50% плюс одна акция. Украинская сторона вложила в проект около $10 млн. Из них $5,2 млн – это аванс «ТВЭЛ» на производство нестандартного оборудования для завода. Украина сообщила об отказе от проекта в 2015 году.

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