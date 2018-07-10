Зампред правления ВТБ возглавит «Альфа-банк» с 1 августа Он сменит Алексея Чухлова

Зампред правления ВТБ Владимир Верхошинский возглавит «Альфа-банк» с 1 августа. Об этом «Альфа-банк» сообщил во вторник.

Верхошинского назначили на должность главного управляющего директора (СЕО). В его обязанности войдет реализация масштабных задач из стратегии развития банка, утвержденной советом директоров.

Отметим, ранее исполняющим обязанности главного управляющего директора «Альфа-банка» был Алексей Чухлов. Также он занимал пост главного финансового директора. Эту должность он продолжит занимать. Добавим, Верхошинский работал в ВТБ с 2009 года.