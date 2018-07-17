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17.07.18 / 13:58 Новости / Россия и мир

Против «дочки» Urban Group возбудили первое уголовное дело

Из-за ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Московской области

фото: mosnovostroy.ru

СКР возбудил уголовное дело в отношении дочерней компании Urban Group ООО «Ивастрой». Об этом во вторник сообщает «Коммерсантъ».

У экс-главы компании Андрея Пучкова провели обыски, однако задерживать его пока не стали. Руководство обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья. Собрав деньги с дольщиков, компания так и не смогла построить объект. На завершение работ теперь требуется 12 млрд рублей.

Напомним, в мае ряд дочерних компаний Urban Group были признаны банкротами. Среди них такие компании, как ООО «Экоквартал», ООО «Ваш город», АО «Континент Проект, ООО «Хайгейт» и ООО «Ивастрой». Теперь для достройки проблемных объектов в Московской области Urban Group требуется более 70 млрд рублей. Девелопер остановил продажу квартир в своих новостройках в конце мая.

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