Против «дочки» Urban Group возбудили первое уголовное дело Из-за ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Московской области

СКР возбудил уголовное дело в отношении дочерней компании Urban Group ООО «Ивастрой». Об этом во вторник сообщает «Коммерсантъ».

У экс-главы компании Андрея Пучкова провели обыски, однако задерживать его пока не стали. Руководство обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья. Собрав деньги с дольщиков, компания так и не смогла построить объект. На завершение работ теперь требуется 12 млрд рублей.

Напомним, в мае ряд дочерних компаний Urban Group были признаны банкротами. Среди них такие компании, как ООО «Экоквартал», ООО «Ваш город», АО «Континент Проект, ООО «Хайгейт» и ООО «Ивастрой». Теперь для достройки проблемных объектов в Московской области Urban Group требуется более 70 млрд рублей. Девелопер остановил продажу квартир в своих новостройках в конце мая.