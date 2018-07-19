В Петербурге проходят обыски у «Водоканалстроя» Якобы по делу о выводе средств

В Петербурге проходят обыски в офисе компании «Водоканалстрой». Об этом в четверг пишет «Фонтанка».

По информации издания, мероприятия связаны с делом о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Следствие полагает, что компания вывела со своих счетов порядка 800 млн рублей, отмечает интернет-газета.

Добавим, «Водоканалстрой» был создан в 1988 году. Компания специализируется на строительстве сооружений коммунального хозяйства и капитальном ремонте объектов водопроводно-канализационного хозяйства и инженерных сетей. С весны этого года она проходит процедуру ликвидации.