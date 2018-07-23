В Петербурге начался фестиваль независимого кино «Чистые грезы» В последний раз в Петербурге фестиваль проводили пять лет назад

В Петербурге стартовал фестиваль независимого кино «Чистые грезы». Об этом в понедельник сообщили организаторы проекта.

Фестиваль будет проходить в течение недели в арт-центре «Пушкинская, 10». В рамках мероприятия впервые будет показана оцифрованный фильм Александра Баширова «Белград, Белград», снятый в 1999 году в Югославии.

Напомним, фестиваль создан в 1997 году режиссерами Александром Башировым и Александром Бурцевым. В программу вносят малобюджетные независимые фильмы со всего мира. В последний раз в Петербурге фестиваль проводили пять лет назад.