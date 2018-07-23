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23.07.18 / 15:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Пассажиропоток «Пулково» увеличился на 11,3% за полгода

Объем перевозок составил 7,9 млн человек

Фото АБН

За шесть месяцев 2018 года пассажиропоток аэропорта «Пулково» увеличился на 11,3% год к году. Об этом в аэропорту сообщили в понедельник.

Объем перевозок в январе-июне текущего года составил 7,9 млн человек. При этом пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 6,1% год к году, а на международных – на 20,9%. В июне пассажиропоток вырос на 12,7% по сравнению с июнем 2017 года.

Добавим, Пулковская таможня за время проведения ЧМ-2018 проставила печати в 1145 чеках tax free. Всего с начала работы системы было проставлено 1737 отметок. Напомним, услугу tax free запустили в России в начале апреля. Она позволят туристам из стран, не входящих в ЕАЭС, получать возврат НДС с покупок на сумму выше 10 тыс. рублей.

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