С 2020 года в России опять начнут индексировать материнский капитал В соответствии с инфляцией

С 2020 года в России опять начнут индексировать материнский капитал. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Маткапитал будут индексировать в соответствии с темпами роста инфляции. Голикова подчеркнула, что выплата материнских капиталов является неотъемлемой частью национального проекта «Демография», пишет «Интерфакс».

Напомним, с начала 2015 года размер маткапитала не индексировался. Сумма выплат составляет 453 тыс. рублей. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о тратах на нацпроект «Демография». В ближайшие шесть лет на него планируют потратить более 3,5 трлн рублей.