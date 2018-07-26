«Первая мебельная фабрика» увеличила продажи на 90% за январь-июнь До конца года хочет достичь двукратного роста

По итогам первых шести месяцев 2018 года «Первая мебельная фабрика» увеличила продажи на 90% год к году, до 1,3 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в четверг.

Среди основных факторов роста в компании выделили установленный российским правительством запрет госзакупок мебели иностранного производства. Это позволило фабрике расширить портфель корпоративных заказов.

Кроме того, положительно на продажах сказался рост продаж на первичном рынке жилья, в том числе квартир с мебелью. В компании добавили, что за январь-июнь в два раза нарастили продажи продукции строительным компаниям – до 30 млн рублей.

В целом, в компании рассчитывают, что по итогам года смогут показать двукратный рост продаж и преодолеть отметку в 2 млрд рублей. Добавим, «Первая мебельная фабрика» является одним из крупнейших российских производителей мебели. В настоящий момент производственные мощности компании загружены на 70%. По итогам I полугодия 2018 года сеть мебельных салонов под брендом «Первая мебельная» насчитывала 55 точек. В планах компании довести это количество до 300 к 2020 году.