Все новости

26.07.18 / 20:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Выручка «ТГК-1» по РБСУ в I полугодии 2018 года выросла на 7,5% год к году

Она составила 45,6 млрд рублей

Выручка «ТГК-1» по РБСУ в I полугодии текущего года выросла на 7,5% год к году. Об этом свидетельствуют данные и отчетности организации, опубликованной в четверг.

Выручка за первое полугодие составила 45,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 27,7% и составила 5,85 млрд рублей.

В «ТГК-1» отметили, что причина роста в увеличении объема продаж в свободном секторе рынка мощности, рост отпуска тепловой энергии в I квартале и тогда же увеличение продаж на РСВ. Также положительными факторами стали рост цен во II квартале и рост объема реализации по ДПМ.

Отметим, в I полугодии прошлого года выручка «ТГК-1» составила 42,45 млрд рублей. Чистая прибыль тогда составила 4,58 млрд рублей. Добавим, ранее администрация Петербурга обратилась в Верховный суд из-за спора с «ТГК-1». Смольный хочет обжаловать переход организации на другой метод по расчету расходов на топливо для производства тепла.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.