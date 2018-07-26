Выручка «ТГК-1» по РБСУ в I полугодии 2018 года выросла на 7,5% год к году Она составила 45,6 млрд рублей

Выручка «ТГК-1» по РБСУ в I полугодии текущего года выросла на 7,5% год к году. Об этом свидетельствуют данные и отчетности организации, опубликованной в четверг.

Выручка за первое полугодие составила 45,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 27,7% и составила 5,85 млрд рублей.

В «ТГК-1» отметили, что причина роста в увеличении объема продаж в свободном секторе рынка мощности, рост отпуска тепловой энергии в I квартале и тогда же увеличение продаж на РСВ. Также положительными факторами стали рост цен во II квартале и рост объема реализации по ДПМ.

Отметим, в I полугодии прошлого года выручка «ТГК-1» составила 42,45 млрд рублей. Чистая прибыль тогда составила 4,58 млрд рублей. Добавим, ранее администрация Петербурга обратилась в Верховный суд из-за спора с «ТГК-1». Смольный хочет обжаловать переход организации на другой метод по расчету расходов на топливо для производства тепла.