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27.07.18 / 22:00 Новости / Россия и мир / Экономика

МТС подала иск к Туркменистану из-за приостановки работы дочерней компании

Оператор оценил ущерб в $750 млн

МТС подала иск к Туркменистану из-за приостановки работы дочерней компании «МТС Туркменистан». Об этом оператор сообщил в пятницу.

Иск подан в Международный центр урегулирования инвестиционных споров, передают «Ведомости». В МТС заявили, что «МТС Туркменистан» вынуждена была прекратить работу в сентябре прошлого года из-за действий властей страны. В частности правительства, министерства связи и других организаций, подконтрольных государству.

В операторе отметили, что это нарушает права МТС как иностранного инвестора, которые закреплены в соглашении с российским правительством. Также в компании заявили, что закрытие бизнеса привело к полной экспроприации инвестиций организации в Туркменистане. По мнению оператора, общие убытки составили не менее $750 млн.

МТС сообщил, что пытался урегулировать спор с помощью переговоров. Разногласия урегулированы не были.

Отметим, МТС начал работать в Туркменистане в 2005 году. Компания купила местного оператора за $46,7 млн. Тогда компания заключила договор на пять лет, по которому должна была выплачивать бюджету 20% чистой прибыли. После окончания действия договора, МТС перестал работать в Туркменистане. Аналогичный контракт стороны заключили в 2012 году, но размер выплаты врос до 30%.

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