Департамент Росприродназдоза по СЗФО подтвердил сброс сточных вод в ручей Горелый Внесено предостережение администрации района

Департамент Росприродназдоза по СЗФО подтвердил сброс сточных вод в ручей Горелый. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте в пятницу.

Инспекторы Росприроднадзора установили, что из канализационного колодца неочищенные воды поступали наружу. Стоки распространились на более чем 10 метров от люка. Ведомство отметило, что сбрасываемые воды темного цвета и неприятно пахнут.

Сотрудники департамента предположили, что канализационные стоки идут от поликлиники №107. Рядом не обнаружено других предприятий с хозяйственной деятельностью, уточнили в ведомстве. Росприроднадзор внес предостережение администрации Красногвардейского района Петербурга о недопустимости таких случаев.

Отметим, ранее судебные приставы Петербурга добились улучшения качества сточных вод в реку Волковка. Такое решение в отношении «Стройинвест» принял суд. При этом, компания его не исполняла. Судебные приставы приняли ряд мер, после которых строительная организация выполнила судебные требования.