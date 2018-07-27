Департамент Росприродназдоза по СЗФО подтвердил сброс сточных вод в ручей Горелый. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте в пятницу.
Инспекторы Росприроднадзора установили, что из канализационного колодца неочищенные воды поступали наружу. Стоки распространились на более чем 10 метров от люка. Ведомство отметило, что сбрасываемые воды темного цвета и неприятно пахнут.
Сотрудники департамента предположили, что канализационные стоки идут от поликлиники №107. Рядом не обнаружено других предприятий с хозяйственной деятельностью, уточнили в ведомстве. Росприроднадзор внес предостережение администрации Красногвардейского района Петербурга о недопустимости таких случаев.
Отметим, ранее судебные приставы Петербурга добились улучшения качества сточных вод в реку Волковка. Такое решение в отношении «Стройинвест» принял суд. При этом, компания его не исполняла. Судебные приставы приняли ряд мер, после которых строительная организация выполнила судебные требования.
114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.