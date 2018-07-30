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30.07.18 / 18:36 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге завершили ремонт Храповицкого моста

Капремонт продолжался с лета прошлого года

Фото АБН

В Петербурге завершили работы по капитальному ремонту Храповицкого моста. Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Капремонт продолжался с лета прошлого года. Подрядчиком был ООО «Геоизол». Сообщается, что на мосту смонтировали «мягкий въезд», выполнили современную гидроизоляцию и оснастили конструкцию антикоррозийной защитой.

Отметим, Храповицкий мост находится в Адмиралтейском районе и проложен через реку Мойку. Последний капитальный ремонт переправы проводился в 1965-1967 годах. Добавим также, с 1 августа стартует второй этап ремонта Невского проспекта. Участок от площади Восстания до площади Александра Невского будут ремонтировать месяц.

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