В Петербурге завершили ремонт Храповицкого моста Капремонт продолжался с лета прошлого года

В Петербурге завершили работы по капитальному ремонту Храповицкого моста. Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Капремонт продолжался с лета прошлого года. Подрядчиком был ООО «Геоизол». Сообщается, что на мосту смонтировали «мягкий въезд», выполнили современную гидроизоляцию и оснастили конструкцию антикоррозийной защитой.

Отметим, Храповицкий мост находится в Адмиралтейском районе и проложен через реку Мойку. Последний капитальный ремонт переправы проводился в 1965-1967 годах. Добавим также, с 1 августа стартует второй этап ремонта Невского проспекта. Участок от площади Восстания до площади Александра Невского будут ремонтировать месяц.