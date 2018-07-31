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31.07.18 / 20:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Беларусь договорилась о выпуске гособлигаций в России

В 2018-2020 годах

Беларусь договорилась о выпуске гособлигаций в России. Об этом во вторник сообщил белорусский Минфин.

Страна решила выпустить облигации в рублях. Организаторами выпуска будут «Совкомбанк», «ФК Открытие» и «Газпромбанк». Соорганизатор – Евразийский банк развития.

Облигации выпустят в 2018-2020 годах на площадке Московской биржи. Минфин Беларуси отметил, что сроки и параметры выпуска определят по согласованию с организаторами.

Страна использует полученные средства для оплаты долгов российским кредиторам. В том числе правительству России.

Отметим, в настоящий момент долг Беларуси перед Россией составляет $7,7 млрд. Это данные на начало июля текущего года. Добавим, в 2010 году Беларусь разместила в России двухлетние облигации. Их сумма составила 7 млрд рублей. Ставка – 8,7% годовых.

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