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31.07.18 / 10:54 Новости / Россия и мир

Издательство «Наука» потребовали признать банкротом

Общая сумма долгов издательства - около 500 млн рублей

Кредиторы потребовали признать банкротом издательство «Наука». Об этом во вторник сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что иск о банкротстве подали поставщик электроники ООО «Абит» и издательство «Академкнига». Компании «Абит» издательство должно 2 млн рублей, которые оно готово выплатить. Сума задолженности «Академкниге» составляет 40 млн рублей. Остальные долги «Науки» — перед госструктурами. Общая сумма долгов издательства составляет около 500 млн рублей.

Отметим, «Наука» была основана в 1923 году. В СССР это было крупнейшее академическое издательство книг и журналов. Выручка издательства в 2017 году упала на 10% и составила 532 млн рублей. В 2016 году чистый убыток компании составил 93 млн рублей, а прибыль – 4,4 млн рублей.

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