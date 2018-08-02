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02.08.18 / 20:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Рубль, пенсии, долги, газопровод и Apple. Итоги четверга

Аналитики прогнозируют падение рубля, Титов предлагает отменить понятие пенсионного возраста, а Минэкономразвития сообщает, что долги россиян по кредитам растут в два раза быстрее зарплат. Тем временем оператор «Северного потока-2» разработал маршрут в обход Дании, а Apple стала самой богатой компанией в мире.

Коллаж АБН

Аналитики Citi утверждают, что в случае введения США санкций против российского госдолга при наихудшем сценарии курс рубля может упасть на 15%. Наихудший сценарий –  запрет на покупку иностранцами ОФЗ, а ограничительные меры только на новую эмиссию бондов ослабит рубль на 5%.

Борис Титов предложил определять возраст выхода на пенсию не фактическим возрастом, а рабочим стажем. При этом если человек хочет выйти на пенсию раньше срока, он может этот стаж «докупить».

Объем потребительских кредитов населению России растет быстрее, чем заработные платы россиян. Портфель кредитов населению вырос до 13,3 трлн рублей в I полугодии.

Nord Stream 2AG разработала альтернативный маршрут «Северного потока-2» в обход Дании, так что компании не придется получать разрешение у страны. При этом общая стоимость проекта не изменится и составит порядка 9,5 млрд евро.

Капитализация Apple достигла $1 трлн. Apple стала первой в мире компанией с такой рыночной стоимостью.

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