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03.08.18 / 11:54 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге из-за полумарафона изменят движение транспорта

Изменения коснуться троллейбусов № 5, 9, 10, 11, 17, 31 и трамваев № 3, 6, 40, 48

Фото АБН

В Петербурге 5 августа изменят маршруты общественного транспорта в связи с проведением полумарафона «Северная столица». Об этом в пятницу сообщили в ГКП «Горэлектротранс».

С 07:30 до 13:00 движение трамваев и троллейбусов закроют на Невском проспекте, набережной Макарова, Большому проспекту Петроградской стороны, Каменноостровском проспекте, Садовой улице и на набережной реки Карповки. Изменения коснуться троллейбусов № 5, 9, 10, 11, 17, 31 и трамваев № 3, 6, 40, 48.

Напомним, на прошлой неделе ГАТИ ввела новые ограничения движения транспорта по Петербурге. Так, по причине ремонта дорог ограничили движение по улице Труда, на Малом проспекте В.О. и по Лиговскому проспекту.

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