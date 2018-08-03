Ученые использовали Google Glass для помощи детям с аутизмом Они создали специальное приложение

Ученые из Стэндфордского университета использовали Google Glass для помощи детям с расстройством аутистического спектра. Соответствующее исследование опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Ученые разработали специальное приложение Superpower Glass, которое работает на Google Glass и смартфонах Android. Приложение предназначено для использования при социальном взаимодействии.

Исследователи отобрали 14 семей, в которых были дети с расстройством аутистического спектра. Дети использовали Superpower Glass в домашних условиях в течение около 72 дней. В общей сложности приложение использовалось 5726 минут. Средний показатель его использования составил 409 минут.

Согласно результатам эксперимента, 12 семей отметили увеличение зрительного контакта. Также ученые зафиксировали рост распознавания эмоций у 11 участников.

Добавим, ранее различные компании предлагали свои варианты применения технологий для помощи людям с ограниченными возможностями. В частности, Samsung выпустила специальное приложение для помощи детям с аутизмом. Оно было выпущено в 2014 году. Приложение «Look at Me» учило детей общению.