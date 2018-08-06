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06.08.18 / 20:46 Новости / Россия и мир

Ученые из Австралии разработали вещество для «усыпления» раковых клеток

Замедляет их клеточный цикл

Австралийские ученые разработали вещество, которое способно навечно «усыплять» раковые клетки. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Вещество воздействует на белки KAT6A и KAT6B. Именно эти вещества играют важнейшую роль в жизни раковых клеток. Подавление белков новым веществом увеличило продолжительность жизни лабораторных мышей в четыре раза, так как предотвратило распространение и рост рака. Ученые утверждают, что разработанное вещество лишает раковые клетки возможности запускать клеточный цикл.

В настоящий момент наиболее распространенными методами лечения рака являются химиотиерапия и лучевая терапия. Однако они вызывают у пациентов другие проблемы. Отметим, рак является одной из наиболее частых причин смерти людей во всем мире. Однако он уступает болезням сердца и сосудов.

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