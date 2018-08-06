Антимонопольщики Петербурга оштрафовали «Победу» почти на полмиллиона рублей Потому что лоукостер не предоставил данные о динамике цен

Управление федеральной антимонопольной службы России по Петербургу оштрафовали низкобюджетную авиакомпанию «Победа» на 450 тыс. рублей. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Лоукостер не предоставил данные о динамике цен. УФАС проводит мониторинг в связи с приказом Федеральной антимонопольной службы о стоимости авиаперевозок в «Пулково», пояснили в региональном ведомстве.

При этом, как сообщают в УФАС, «Победе» отправили уведомления. Однако представители авиакомпании не пришли и на рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ («Непредоставление или несвоевременное предоставление ходатайств, уведомлений, заявлений, сведений, информации в федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы»). Отметим, все остальные авиакомпании смогли предоставить данные в срок.

Авиакомпания «Победа» — дочерняя компания «Аэрофлота». Из Петербурга лоукостер летает по 27 направлениям. Из них шесть – зарубежные.