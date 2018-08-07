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07.08.18 / 21:26 Новости / Россия и мир

«Роснефть», «Победа», «Почта России». Итоги вторника

Чистая прибыль «Роснефти» за I полугодие выросла более чем в четыре раза. Верховный суд РФ отказал авиакомпании «Победа» в иске о признании незаконным провоза личных вещей сверх нормы ручной клади. «Почта России» разрешила россиянам получать посылки и заказные письма без извещений и паспорта.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за I полугодие текущего года выросла в 4,1 раза год к году. В «Роснефти» отметили, что показатель значительно выше базы для определения размера промежуточных дивидендов за I полугодие.

Правительство утвердило «дорожную карту» по достройке объектов Urban Group. Власти Подмосковья направят 3 млрд рублей на завершение строительства, средства рассчитаны до конца текущего года.

Верховный суд РФ отказал авиакомпании «Победа» в иске о признании незаконным провоза личных вещей сверх нормы ручной клади. Авиакомпания пообещала обжаловать решение.

«Почта России» разрешила россиянам получать посылки и заказные письма без извещений и паспорта. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте или в почтовом отделении, указать паспортные данные и номер мобильного телефона, после чего для подтверждения личности будет необходимо предъявить оператору паспорт.

Расходы на программу «Цифровая экономика» могут превысить 3,5 трлн рублей. Но бюджет еще могут скорректировать до внесения в правительство.

Положительное сальдо торгового баланса России в I полугодии 2018 года выросло на 46,3% год к году. Показатель составил $98 млрд.

Российский предприниматель Алишер Усманов продал долю в ФК «Арсенал». Покупатель – американский бизнесмен Стэн Кронке.

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