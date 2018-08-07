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07.08.18 / 16:01 Новости / Россия и мир

«Яндекс»: За полгода в интернете стало на 97% меньше раздражающей рекламы

Примерно 90 тыс. показов в день

За I полугодие 2018 года в интернете стало на 97% меньше раздражающей рекламы. Об этом во вторник сообщили в «Яндексе».

Как пишет «Коммерсантъ», в феврале таких рекламных блоков насчитывалось порядка 3,5 млн в день. Однако в настоящий момент «Яндекс. Браузеру» приходится скрывать только по 90 тыс. объявлений в день. Согласно оценкам «Яндекса», потенциальная аудитория раздражающих рекламных объявлений сократилась в 40 раз за это время, с 1 млн человек до 25 тыс. человек.

Напомним, в 2017 году участники рынка и ассоциация IAB Russia определили так называемые раздражающие форматы. В их число попали рекламные блоки на полный экран, которые можно закрыть после обратного отсчета; большие всплывающие окна, которые закрывают контент сайта; крупные баннеры сверху и снизу страницы, видеореклама с автоматическим включением звука В декабре 2017 года «Яндекс» подсчитал, что агрессивная реклама занимает всего 5% показов рекламы в рунете. По данным сервиса LiveInternret, на долю «Яндекс. Браузера» приходится 23,4% десктопных браузеров в России, на Google Chrome – 44%. Google Chrome тоже блокирует агрессивную рекламу.

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