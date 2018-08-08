Чемезов сообщил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за плана ВЭБа После первой переоценки задолженности КТЗ уступаемая сумма составила 5,4 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил премьера РФ Дмиттрия Медведева о риске остановки производства концерна «Тракторные заводы» из-за переоценки его задолженности перед Внешэкономбанком. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письмо Чемезова.

По словам главы «Ростеха», планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной схемы погашения задолженности могут привести к остановке гособороназказа. После переоценки долга в целях сохранения производства на ключевых предприятиях КТЗ сумма уступаемых ВЭБом активов составила 5,4 млрд рублей. Позже на заседании рабочей группы ВЭБа решили изменить ранее согласованную схему сделки и провести повторную переоценку долгов. По словам Чемезова, задержка осуществления сделки может привести к переходу предприятий в конкурсное производство и потере контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны «Ростеха», а также к полной остановке производства.

Напомним, решение о сделке по КТЗ Внешэкономбанк принял весной текущего года. Это произошло до назначения бывшего вице-премьера Игоря Шувалова главой банка развития. В настоящее время общий долг КТЗ превышает 100 млрд рублей. Из низ 80 млдрд рублей — задолженность перед Внешэкономбанком.