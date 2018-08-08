Все новости

08.08.18 / 20:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Чемезов сообщил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за плана ВЭБа

После первой переоценки задолженности КТЗ уступаемая сумма составила 5,4 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил премьера РФ Дмиттрия Медведева о риске остановки производства концерна «Тракторные заводы» из-за переоценки его задолженности перед Внешэкономбанком. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письмо Чемезова.

По словам главы «Ростеха», планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной схемы погашения задолженности могут привести к остановке гособороназказа. После переоценки долга в целях сохранения производства на ключевых предприятиях КТЗ сумма уступаемых ВЭБом активов составила 5,4 млрд рублей. Позже на заседании рабочей группы ВЭБа решили изменить ранее согласованную схему сделки и провести повторную переоценку долгов. По словам Чемезова, задержка осуществления сделки может привести к переходу предприятий в конкурсное производство и потере контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны «Ростеха», а также к полной остановке производства.

Напомним, решение о сделке по КТЗ Внешэкономбанк принял весной текущего года. Это произошло до назначения бывшего вице-премьера Игоря Шувалова главой банка развития. В настоящее время общий долг КТЗ превышает 100 млрд рублей. Из низ 80 млдрд рублей — задолженность перед Внешэкономбанком.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.