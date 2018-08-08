В Петербурге взыскали 75 млн рублей с НПО «Импульс»

Арбитражный суд Петербурга постановил взыскать с научно-производственного объединения «Импульс» 75 млн рублей. Об этом в среду сообщили в УФССП по городу.
Причиной стало недобросовестное исполнение договора с другой фирмой. Кроме долга, с фирмы также взыскали 4,8 млн рублей исполнительного сбора.
Напомним, ранее сотрудники УФССП помогли Санкт-Петербургскому политехническому университету взыскать долги с компании «Импульс». НПО задолжало вузу 3,5 млн рублей. «Импульс» погасил долг в добровольный срок.
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