«Северный поток-2», РТС и изъятие сверхдоходов. Итоги пятницы

Nord Stream 2 подала заявку на маршрут в обход Дании. «Ростех» решил выкупить «Тракторные заводы». Акции металлургических компаний начали падать на фоне новостей об изъятии сверхприбыли. Индекс РТС к закрытию торгов упал более чем на 3%, а МЭР допустило ускорение инфляции из-за падения рубля.

Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока-2». Он пройдет в обход Дании.

«Ростех» выкупит концерн «Тракторные заводы». Также госкорпорация намерена взять на себя долг предприятия.

Акции металлургов снизились на фоне предложения об изъятии сверхприбыли. Ценные бумаги дешевели на 3-4%.

МЭР допустило ускорение инфляции из-за падения рубля. Ведомство назвало еще один фактор — рост стоимости зерна.

Долларовый индекс РТС упал на 3,68% на закрытии торгов. Он составил 1056,93 пункта.