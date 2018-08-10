В Сбербанке сообщили о низком спросе на обмен валюты В день в банке обменивают до $20 млн

Сбербанк зафиксировал на неделе с 6 августа сезонно низкий уровень спроса на обмен валюты. Об этом в четверг сообщил зампред Сбербанка Андрей Морозов.

По словам Морозова, в день в банке обменивают до $20 млн, что является низким уровнем для кредитной организации. «При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности», — передает слова Морозова РИА «Новости».

Отметим, в последние дни курс доллара и евро по отношению к рублю растет. Аналитики отмечают, что это происходит в связи с ростом санкционных рисков. В четверг доллар стоил 66,7 рублей, а евро – 77,3 рублей.