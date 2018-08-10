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10.08.18 / 08:39 Новости / Россия и мир / Экономика

В Сбербанке сообщили о низком спросе на обмен валюты

В день в банке обменивают до $20 млн

деньги валютаСбербанк зафиксировал на неделе с 6 августа сезонно низкий уровень спроса на обмен валюты. Об этом в четверг сообщил зампред Сбербанка Андрей Морозов.

По словам Морозова, в день в банке обменивают до $20 млн, что является низким уровнем для кредитной организации. «При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности», — передает слова Морозова РИА «Новости».

Отметим, в последние дни курс доллара и евро по отношению к рублю растет. Аналитики отмечают, что это происходит в связи с ростом санкционных рисков. В четверг доллар стоил 66,7 рублей, а евро – 77,3 рублей.

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  1. Павел 11.08.2018 at 20:34 - Reply

    При такой экономической ситуации менять рубли на валюту вообще не рационально. Лучше подождать до лучших времён

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