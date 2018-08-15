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15.08.18 / 21:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Минпромторг обсуждает с химиками и металлургами изъятие допдоходов в бюджет

В UC Rusal и «Северстали» предложение Белоусова резко критикуют

Фото АБН

Минпромторг проводит консультации с компаниями металлургической и химической отраслей по поводу идеи изъять у компаний сверхдоходы в пользу федерального бюджета. Об этом в среду рассказали в Минпромторге.

Ведомство изучает возможное влияние на экономику, на инвестиционный фон, а также на отрасли в целом. Оценку по этому вопросу вынесут в ближайшее время.

Газета «Ведомости» пишет, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов направил письмо с критикой идеи Белоусова в Минпромторг. Мордашов сообщает в письме, что не согласен с расчетами Белоусова, особенно в аспекте расчетов добавленной стоимости. У металлургов она выше, чем у нефтяников, отмечает Мордашов,и грозит большими потерями для предприятий, чем полагает Белоусов.

В UC Rusal, который является вторым по размеру акционером «Норникеля», также не согласны с предложениями Белоусова. Из-за того, что «Норникель» рискует отказаться от выплат дивидендов, «Русалу», по его собственным расчетам, грозит дыра в $1,4 млрд, отмечает РБК. При этом сам UC Rusal под действие указа об изъятии сверхдоходов пока что попасть не должен.

Напомним, об идее Андрея Белоусова, помощника президента России Владимира Путина, изъять у металлургов и химиков более 500 млрд рублей допдоходов стало известно на прошлой неделе. Белоусов предложил направить эти деньги на исполнение майских указов. Сверхдоходы возникли из-за рыночной конъюнктуры, отмечает помощник президента. Пока что эта идея получила положительную резолюцию президента.

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