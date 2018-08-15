В метро Петербурга с начала года обнаружили более 4 тыс. бесхозных предметов И нашли у пассажиров 124 тыс. запрещенных предметов

В метро Петербурга с начала года обнаружили более 4 тыс. бесхозных предметов. Об этом ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил в среду.

В организации отметили, что из-за обнаружения части этих предметов на станциях потребовалось ограничить вход в вестибюли. Чаще всего пассажиры забывают вещи на конечных и узловых станциях, уточнили в метрополитене.

Кроме этого, Служба транспортной безопасности метрополитена выявила у пассажиров более 124 тыс. запрещенных предметов. За весь прошлый год было выявлено около 151 тыс. предметов.

Отметим, метрополитен Петербурга регулярно объявляет о закрытии станций. Основная причина – обнаружение бесхозного предмета. Добавим, по данным за I полугодие текущего года, в метро досмотрели 18,9 млн человек. У некоторых обнаружили 109 тыс. запрещенных предметов.