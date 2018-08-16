Московский историк нашел ошибку в композиции «Зодчие» в Петербурге Вместо архитектора Тома де Томон изобразили химика Томаса Томсона

Историй архитектуры из Москвы Кирилл Постернак нашел ошибку в скульптурной композиции «Зодчие», расположенной в центре Петербурга. Об этом историк сообщил в своем блоге.

Вместо архитектора Тома де Томон за столом изобразили шотландского химика Томаса Томсона. Химик слеплен по фотографии, размещенной на Википедии. Как сообщает «Фонтанка», автор композиции Александр Таратынов уже признал свою ошибку и готов ее исправить.

Отметим, композиция «Зодчие» установлена в Александровском парке в 2011 году. Она состоит из фигур архитекторов, сидящих за столом. Скульптуры изображают Растрелли, Росси, Трезини, Монферрана, Тома де Томона, Воронихина, Захарова и Баженова.