Экспорт товаров из Петербурга с начала года сократился на 11% Импорт прибавил 6% год к году

Экспорт товаров из Петербурга в январе-июле сократился на 11% год к году. Об этом в пятницу сообщили в Петростате.

Сумма импорта за то же время в годовом выражении выросла на 6%. Общий внешнеторговый оборот составил около $20 млрд.

Из Петербурга в основном экспортируют минеральные продукты и удобрения. На импорт в Северную столицу идут автомобили и оборудование.

Отметим, как пишет «Коммерсантъ-СПб» со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона, в городе увеличилось количество компаний, работающих в убыток. При этом общая сумма убытка снизилась на 17%.

Индекс промышленного производства в Петербурге за семь месяцев 2018 года составил 103,7%. Северная столица наращивает обороты в машиностроении и в производительности фармкомпаний.