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21.08.18 / 09:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent торгуется по $72 за баррель

Нефть WTI – по $65 за баррель

газпром нефть

Во вторник утром стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла до $72 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 09:15 по московскому времени, нефть Brent дорожает на 0,083% и стоит $72,27 за баррель. В то же время бочка нефти WTI с поставкой в октябре выросла в цене на 0,290% — до $65,61.

Добавим, накануне нефть Brent подорожала на 0,53% — до $72,21 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI по итогам торгов понедельника увеличилась на 0,79% — до $66,43 за баррель. Ранее в Минэнерго США сообщили, что намерены выставить на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Ожидается, что нефть поступит на рынок осенью этого года.

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