Пенсии для Кудрина и Госдумы. Итоги вторника

Госдума РФ получила более 100 поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что необходимо поставить задачу – увеличить размер пенсий в перспективе до 60-70% от заработной платы. А нефтяники просят увеличить субсидию для бензина.

Госдума РФ получила более 100 поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Всего слушаниях по пенсиям приняли участие около 600 человек.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, например, полагает, что необходимо поставить задачу – увеличить размер пенсий в перспективе до 60-70% от заработной платы. «Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — отметил Кудрин.

Кроме того, по словам Кудрина, средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хватит только на то, чтобы пережить лишь один экономический кризис аналогичный кризису 2008-2009 годов. Нельзя привязывать пенсионные выплаты к фонду, считает глава Счетной палаты.

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