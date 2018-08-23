СМИ: Полиция Петербурга проводит обыск в МО «Смольнинское» В прошлом году в МО уже приходили следователи

Следователи Главного следственного управления МВД проводят обыск в администрации муниципального образования «Смольнинское». Об этом в четверг сообщили в самом муниципалитете, пишет «Фонтанка».

Как рассказали в МО, обыск проводят в связи с контрактами на благоустройство за 2015-2016 годы. Уголовное дело возбудили еще в 2017 году, ранее один обыск в кабинетах муниципалитета уже проводился.

Напомним, в июне 2018 года контрольно-счетная палата Петербурга проверила работу муниципалитета за 2016-2017 годы. Контролирующее ведомство обнаружило более 500 нарушений на 95 млн рублей. Потери бюджета оценили в 28,5 млн рублей. В «Смольнинском» в ответ на это сказали, что аудиторы допустили ошибку, а реальные нарушения уже исправлены.