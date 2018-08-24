Европейский университет в Петербурге официально открыл набор студентов Документы принимают до 12 сентября

Европейский университет в Петербурге официально объявил о начале новой приемной кампании. Об этом в вузе сообщили в пятницу.

В этом году университет будет принимать документы на магистерские программы до 12 сентября. После этого вуз проведет вступительные испытания, а с 1 октября начнется учебный год.

Напомним, Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии в августе прошлого года. После этого учебное заведение несколько раз пыталось ее вернуть. В начале августа Рособрнадзор вернул ЕУ лицензию на осуществление образовательной деятельности по 13 направлениям. В университете назвали решение ведомства неожиданностью.