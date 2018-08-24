Банк «ФК Открытие» подал иски к бывшим топ-менеджерам Суть исков неизвестна

Банк «ФК Открытие» подал иски к бывшим топ-менеджерам. Об этом стало известно в пятницу из данных картотеки арбитражных дел.

Кредитная организация подала иски в арбитражный суд Москвы. Дата подачи – 23 августа текущего года. Дополнительной информации о сути исков нет.

Иски поданы к бывшем вице-президентам банка Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, а также к бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому. Кроме этого, кредитная организация решила судиться с бывшими членами совета директоров Еленой Будник и Татьяной Серебренниковой, а также с бывшими руководителями Константином Чигиревым, Сергеем Бабкиным, Александром Тарабиным и Антоном Сбытовым.

Напомним, «ФК Открытие» находится по санацией Центробанка. Она началась в прошлом году. Ранее в августе банк «ФК Открытие» заявил о намерении выкупить бренд у бывших владельцев – «Открытие холдинг». Возможная сумма выкупа – 4,5 млрд рублей.