Новый фигурант появился в деле о мошенничестве в МО «Смольнинское» Это второй фигурант дела

Новый фигурант появился в деле о мошенничестве в МО «Смольнинское». Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Ведомство заявило, что второй фигурант дела –генеральный директор коммерческой компании. Его имя и другие данные не сообщаются. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. В ГУ МВД заявили, что подозреваемый якобы предоставил заказчику строительства содержание недостоверные сведения об объемах выполненных работ. По данным «Фонтанки», новым фигурантом является генеральный директор ООО «Инвест+» Дмитрий Степанов.

Напомним, следствие считает, что глава администрации МО «Смольнинское» Наталья Смирнова помогла организации «Инвест+» победить в аукционе на благоустройство внутридомовой территории домов муниципалитета. Компания получила 8,9 млн рублей в виде оплаты фактически не выполненных работ. Смирнова и «Инвест+» договорились похитить эти деньги, уверено следствие. Накануне Смирновой продлили арест на 72 часа.