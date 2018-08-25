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25.08.18 / 13:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Новый фигурант появился в деле о мошенничестве в МО «Смольнинское»

Это второй фигурант дела

Новый фигурант появился в деле о мошенничестве в МО «Смольнинское». Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Ведомство заявило, что второй фигурант дела –генеральный директор коммерческой компании. Его имя и другие данные не сообщаются. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. В ГУ МВД заявили, что подозреваемый якобы предоставил заказчику строительства содержание недостоверные сведения об объемах выполненных работ. По данным «Фонтанки», новым фигурантом является генеральный директор ООО «Инвест+» Дмитрий Степанов.

Напомним, следствие считает, что глава администрации МО «Смольнинское» Наталья Смирнова помогла организации «Инвест+» победить в аукционе на благоустройство внутридомовой территории домов муниципалитета. Компания получила 8,9 млн рублей в виде оплаты фактически не выполненных работ. Смирнова и «Инвест+» договорились похитить эти деньги, уверено следствие. Накануне Смирновой продлили арест на 72 часа.

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