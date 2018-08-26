Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на бюджет ЕС

Правительство Италии рассматривает возможность наложения вето на многолетний бюджет Евросоюза (ЕС) на ближайшем саммите. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер и министр экономического развития, труда и соцполитики страны Луиджи Ди Майо.
По его словам, итальянские власти намерены изучить предложения ЕС и блокировать те, которые невыгодны Италии. Как передает ТАСС, первым на очереди стоит соглашение о свободной торговле Евросоюза и Канады (СЕТА), которое может не согласовать итальянский парламент.
Ранее о том, что Италия может не поддержать бюджет ЕС, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. В частности, он раскритиковал партнеров по союзу за позицию по проблеме миграции. По словам премьера, Италия не станет поддерживать бюджет, «в котором не соблюдается последовательность в осуществлении социальных программ». Добавим, голосование по проекту бюджета ЕС запланировано на 20 сентября.
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