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26.08.18 / 16:23 Новости / Россия и мир

Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на бюджет ЕС

Голосование по бюджету запланировано на 20 сентября

Правительство Италии рассматривает возможность наложения вето на многолетний бюджет Евросоюза (ЕС) на ближайшем саммите. Об этом в воскресенье сообщил вице-премьер и министр экономического развития, труда и соцполитики страны Луиджи Ди Майо.

По его словам, итальянские власти намерены изучить предложения ЕС и блокировать те, которые невыгодны Италии. Как передает ТАСС, первым на очереди стоит соглашение о свободной торговле Евросоюза и Канады (СЕТА), которое может не согласовать итальянский парламент.

Ранее о том, что Италия может не поддержать бюджет ЕС, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. В частности, он раскритиковал партнеров по союзу за позицию по проблеме миграции. По словам премьера, Италия не станет поддерживать бюджет, «в котором не соблюдается последовательность в осуществлении социальных программ». Добавим, голосование по проекту бюджета ЕС запланировано на 20 сентября.

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