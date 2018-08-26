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26.08.18 / 18:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Площадь посадки виноградников в Крыму выросла почти в три раза с 2014 года

Благодаря господдержке

Площадь посадки виноградников в Крыму выросла с 250 га в 2014 году до 674 га в 2017 году, а за первые шесть месяцев текущего года уже было посажено 718 га. Об этом в воскресенье сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Отмечается, что таких результатов удалось добиться в том числе благодаря государственной поддержке. Так, за 2014-2017 годы на поддержку отрасли было направлено порядка 787 млн рублей. Еще порядка 400 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками были направлены в 2018 году.

Добавим, Крым является одним из лидеров среди российских регионов по производству винограда. В прошлом году товарным производством занимались 119 хозяйств полуострова. Среднегодовое производство винограда в Крыму составляет 80-85 тыс. тонн. Средняя урожайность – 5 тонн с 1 га.

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