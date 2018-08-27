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27.08.18 / 09:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Uber планирует предлагать клиентам велосипеды и электросамокаты

А также пользоваться общественным транспортом

Компания Uber планирует предлагать клиентов поездки на велосипедах и электросамокатах. Об этом рассказал гендиректор компании Дара Хосроушахи в интервью The Financial Times.

Хосроушахи осознает, что в ближайшей перспективе компания не выиграет от этого финансово, приводит его слова издание. Однако, по его мнению, в будущем это принесет пользу и Uber, и городам. Отметим, Хосроушахи сказал, что будет предлагать клиентам маршруты не только для самокатов и велосипедов, но и маршруты общественного транспорта.

Неэффективность существующего положения, по мнению Хосроушахи, заключается в том, что города перегружены транспортом. Вызывая такси, клиент рискует потерять время в пробке, хотя на велосипеде мог бы добраться намного быстрее. В то же время, по расчетам Хосроушахи, маршруты Uber станут длиннее, а значит, водители смогут заработать больше.

Хосроушахи добавил, что в 2019 году Uber планирует выйти на IPO. В 2017 году компания получила убыток в $4,5 млрд.

Напомним, Хосроушахи занял пост главы Uber в прошлом году. С того момента Uber приобрела за $200 млн компанию Jump Bikes, которая предоставляет услуги совместного проката велосипедов в восьми мегаполисах в США. Также Uber заключила сделку с компанией Lime, которая занимается арендой электросамокатов.

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