Рестораны KFC собирают средства на помощь нуждающимся детям На собранные деньги закупят годовой запас продуктов для малоимущих семей

Фонд продовольствия «Русь» и сеть ресторанов KFC запустили акцию по сбору средств на помощь малоимущим семьям с детьми. Акция «Подари обед ребенку» продлится до 17 сентября, сообщили во вторник в фонде «Русь».

В рамках акции в более чем 600 ресторанах KFC по всей стране можно будет сделать пожертвование от 10 рублей как на кассе, так и в аппарате самообслуживания. На собранные средства волонтеры фонда «Русь» закупят годовой запас продуктов, который в течение года будут формировать в месячные наборы и раздавать малоимущим семьям.

Отметим, акция «Подари обед ребенку» в 2017 году помогла собрать пожертвования на обеды для 100 тыс. детей из нуждающихся семей. В результате было расфасовано 335,5 тыс. кг продовольствия в 21 городе России. Фонд продовольствия «Русь», организатор акции, с 2012 года оказывает помощь социально незащищенным категориям граждан. С момента основания фонд раздал нуждающимся порядка 15 млн кг продуктов.