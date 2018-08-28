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28.08.18 / 19:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд приостановил процедуру банкротства «Тракторных заводов»

Причины приостановки пока не уточняются

Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по делу о банкротстве концерна «Тракторные заводы». Это следует из данных картотеки дел суда.

Суд ввел начальную процедуру банкротства в отношении КТЗ в ноябре 2017 года. Причиной стал иск «Внешэкономбанка» на сумму 68,5 млрд рублей. Причины приостановки банкротства пока не уточняются.

Отметим, КТЗ – крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в него вошли 17 производственных предприятий, а также специализированные и торгово-сервисные компании. В настоящее время концерн накопил около 100 млрд рублей долгов, большая часть из которых – перед ВЭБом, а также перед предприятиями «Ростеха».

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