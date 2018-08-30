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30.08.18 / 09:01 Новости / Россия и мир

Кабмин утвердил новый устав Фонда кино

В фонде появляется новый орган управления – совет фонда

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении нового устава Фонда кино. Документ опубликовали в четверг.

Согласно новому уставу, в фонде появляется новый орган управления – совет фонда. Также полномочия руководителей организации ограничили сроком в три года. Ранее высшим органом был попечительский совет, а текущей деятельностью руководил исполнительный директор. Также в уставе прописали необходимость согласования с Минкультуры условий отбора организаций для оказания финансовой поддержки .

Отметим, фонд кино занимается социальной и экономической поддержкой отечественной кинематографии. В частности, организация обеспечивается повышение конкурентоспособности и обеспечивает условия для создания фильмов. Фонд учрежден правительством РФ в 1995 году. Исполнительный директор фонда – Антон Малышев, а председатель попечительского совета – Станислав Говорухин.

 

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