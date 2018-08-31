«Газпром-медиа» не откажется от исков к «Яндексу» Но в холдинге отметили старания компании по удалению пиратского контента

«Яндекс» делает все возможное, чтобы выполнить определение суда, однако «Газпром-медиа» не планирует отказываться от исков к компании. Об этом в холдинге сообщили в пятницу.

В то же время в «Газпром-медиа» отметили, что «всегда были за формат конструктивного диалога», передает «Интерфакс». В холдинге пояснили, что решили не отказываться от иска, поскольку пиратский контент был удален не до конца. Кроме того, в «Газпром-медиа» опасаются, что без иска предварительные обеспечительные меры будут автоматически сняты и видео вновь появится в выдаче.

Напомним, на прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил заявления телеканалов холдинга «Газпром-медиа», которые жаловались на незаконное распространение контента в сервисе «Яндекс.Видео». После этого Роскомнадзор дал «Яндексу» три дня на удаление ссылок на пиратский контент. Накануне в компании сообщили, что выполнили требование надзорного органа. В пятницу в Роскомнадзоре ответили, что оснований для блокировки «Яндекс.Видео» нет.