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31.08.18 / 18:26 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге согласовали акцию против пенсионной реформы

Митинг пройдет 9 сентября в 14:00 на Площади Ленина

Коллаж АБН

Петербургский штаб Алексея Навального согласовал со Смольным акцию против пенсионной реформы. Об этом организаторы митинга сообщили в пятницу.

Власти города согласовали дату и время проведения митинга, предложив поменять место. Вместо Удельного парка локацией акции станет Площадь Ленина. Митинг пройдет 9 сентября в 14:00.

Добавим, 9 сентября Алексей Навальный планирует организовать митинги в разных российских городах. В Петербурге заявку на протестную акцию также подала оппозиция. В оргкомитет акции «Против пенсионного грабежа» вошли представители парламентских и непарламентских партий, а также ряда общественных движений и инициативных групп. Митинг планируют провести 16 сентября.

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