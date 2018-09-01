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01.09.18 / 18:18 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: С сентября несколько автоконцернов поднимут цены на новые автомобили

Но осторожно, на 1-5%

Коллаж АБН

С сентября 2018 года несколько автомобильных концернов поднимут цены на новые авто. Об этом в субботу пишут «Ведомости».

В среднем цены вырастут на 1-5%. Причиной роста цен станут скачки курсов валют.

Ранее производители уже повышали стоимость автомобилей. Первый раз их на это спровоцировал утилизационный сбор и рост акцизов, второй раз – повышение НДС. Так, в I полугодии цены на новые авто выросли на 5-10%, что выше уровня инфляции по стране.

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