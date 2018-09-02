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02.09.18 / 10:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Путин усомнился в возможности передачи исторических зданий СПбГУ в частную собственность

Об идее продажи зданий президенту рассказали на встрече в "Сириусе"

Санкт-Петербургский государственный университет

Передача исторических зданий СПбГУ из государственной в частную собственность вряд ли возможна. Такое заявление накануне сделал президент РФ Владимир Путин.

Как передает ТАСС, президент встречался с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре «Сириус». Одна из участниц рассказала, что обеспокоена слухами о возможной продаже исторических зданий вуза.

Глава государства ответил, что «первый раз слышит» об этом, но уже обеспокоен. Он напомнил, что сам учился в СПбГУ и понимает значимость этих зданий для Петербурга и страны.

По словам участников встречи, о возможной продаже зданий говорили на попечительском совете университета. Президент отметил, что продажа «маловероятна». «Думаю, что после того, как я сказал, что это маловероятно, это стало невозможным», — заявил он.

Кроме того, Путин добавил, что у СПбГУ есть много других зданий. Он подчеркнул, что вуз владеет большим количеством имущества, которое «может эффективно использоваться» и не является историческим.

Добавим, ранее в СПбГУ открыли институт педагогики. Сообщалось, что в этом году будет идти прием только на коммерческой основе. Институт будет готовить специалистов педагогической отрасли.

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