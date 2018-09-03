ВТБ предложил льготное обслуживание малому и среднему бизнесу Возобновили акцию

Банк ВТБ предложил льготное обслуживание предприятиям малого и среднего бизнеса. Об этом в банке сообщили в понедельник.

ВТБ возобновляет акцию «Начнем с лучшего!» для компаний, открывающих первый расчетный счет в банке. Акция действует с 3 сентября по 31 декабря 2018 года. В банке ВТБ обращают внимание, что воспользоваться предложением можно не в каждом отделении, полный список отделений можно найти на сайте банка.

В период действия акции компании и ИП получат возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса»/«Развитие», «Бизнес-онлайн»/«Премиум». Эти пакеты подразумевают подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.

Ранее ВТБ и «Почта банк» отменили комиссию за денежные переводы между клиентами. Отправить средства можно как на счета физических, так и юридических лиц. Услуга доступна клиентам обоих банков во всех дистанционных каналах обслуживания.