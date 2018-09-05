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05.09.18 / 14:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге выбрали подрядчика на ремонт Банковского моста

Ремонт продлится до 15 октября следующего года

Победителем тендера на капитальный ремонт Банковского моста в Петербурге стало ЗАО «Пилон». Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Работы планируют выполнить до 15 октября 2019 года. Стоимость капитального ремонта составит 35,96 млн рублей. Госконтракт с компанией может быть заключен после 10 сентября.

Напомним, тендер был объявлен 24 июля. Проект ремонта моста через канал Грибоедова подготовило АО «Петербургские дороги». Подрядчику предстоит отремонтировать сам мост, а также примыкающую часть набережной. Кроме того, в планы входит архитектурно-художественная реставрация элементов переправы.

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